اليوم: خلايا رعدية مع أمطار بهذه المناطق

يتميز طقس اليوم الثلاثاء، بسحب كثيفة بالجنوب الشرقي مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار محليا غزيرة ثم تشمل بعد الظهر مناطق الوسط و الجهات الغربي للشمال والجنوب مع تساقط محلي للبرد.

تكون الرياح قوية نسبيا بعد الظهر قرب السواحل الشرقية و بالجنوب، أما البحر محليا قليل الاضطراب بمنطقة سرات ومضطرب ببقية السواحل.

تكون الحرارة القصوى بين 29 و 34 درجة قرب السواحل والجنوب الشرقي والمرتفعات وبين 35 و 38 درجة ببقية الجهات.

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