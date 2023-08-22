اليوم: خلايا رعدية مع أمطار بهذه المناطق

يتميز طقس اليوم الثلاثاء، بسحب كثيفة بالجنوب الشرقي مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار محليا غزيرة ثم تشمل بعد الظهر مناطق الوسط و الجهات الغربي للشمال والجنوب مع تساقط محلي للبرد.
تكون الرياح قوية نسبيا بعد الظهر قرب السواحل الشرقية و بالجنوب، أما البحر محليا قليل الاضطراب بمنطقة سرات ومضطرب ببقية السواحل.
تكون الحرارة القصوى بين 29 و 34 درجة قرب السواحل والجنوب الشرقي والمرتفعات وبين 35 و 38 درجة ببقية الجهات.
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