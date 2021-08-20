اليوم: خلايا رعدية مع أمطار غزيرة بعد الظهر



يتميز طقس اليوم الجمعة 20 أوت 2021، بأمطار ضعيفة ومحلية في الصباح بمناطق أقصى الشمال ثم ظهور خلايا رعدية مع أمطار بعد الظهر بالشمال والوسط وتكون محليا غزيرة مع تساقط البرد بأماكن محدودة.

تكون الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 20 كلم/س ثم تتقوى نسبيا آخر النهار بالجنوب مع دواوير رملية محلية كما تتجاوز مؤقتا 70 كلم/س أثناء ظهور السحب الرعدية، أما البحر قليل الاضطراب فمضطرب بخليج قابس.

تكون الحرارة في استقرار نسبي تتراوح القصوى بين 30 و36 بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات بين 37 و43 درجة ببقية الجهات وتصل إلى 44 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشهيلي.

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