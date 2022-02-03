اليوم: دخول العزارة وتقلص منتظر في فاعلية الرياح

يتميز طقس اليوم الخميس، بتقلص منتظر في فاعلية الرياح ومن المتوقع أن تتراجع سرعتها إلى ما دون 40 كلم/س، أما البحر شديد الاضطراب إلى مضطرب.

ومن المتوقع عودة مؤشرات الصحو على كامل البلاد، مع فترات مشمسة تتخللها بعض السحب وتكون أكثر كثافة بالشمال.

كما سيشهد طقس اليوم ارتفاعا نسبيا مرتقبا في الحرارة حيث تتراوح القصوى بين 16 و22 درجة.

واليوم 3 فيفري يمثل دخول العزارة استناداً للتقويم الفلاحي، ومن خلال تجارب الأجداد يمتاز الطقس بالمزاجية خلال هذه الفترة كمزاجية نفسية « العزري » او الاعزب.

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