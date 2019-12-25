اليوم: دخول الليالي البيض.. وهذه مميزاتها

يمثل اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2019، دخول الليالي البيض استنادا للتقويم الفلاحي وهي فترة تمتد على 20 يوما .

وتمتاز هذه الفترة بقلة غيومها، دفئها نهارا وبردها الشديد ليلا مع غياب السحب من خلال تجارب الأجداد.

يُشار إلى أن الرياح تتواصل قوية قرب السواحل وتصل سرعتها إلى مستوى 60 كلم/س وتكون معتدلة بالمناطق الداخلية، إلا أن النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر هائج إلى شديد الاضطراب بالشمال وبخليج الحمامات ، مضطرب بخليج قابس.

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