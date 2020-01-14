اليوم: دخول الليالي السود



نستقبل اليوم استنادا للتقويم الفلاحي، سنة فلاحية جديدة بدخول فترة الليالي السود التي ارتبطت في تراثنا الشعبي بمثل » ينبت فيها كل عود » وفق تجارب الأجداد.

ويكون طقس اليوم الثلاثاء 14 جانفي 2020، مغشى بضباب محلي في الصباح بالشمال وأمطار متفرقة بالجنوب الشرقي ومحليا بجهة الساحل وسحب عابرة ببقية الجهات.

تكون الريح من القطاع الشمالي قوية من 40 إلى 60 كلم/س بخليج قابس ومعتدلة فقوية نسبيا من 20 إلى 40 كلم/س ببقية المناطق، أما البحر شديد الاضطراب بخليج قابس،مضطرب بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب بالشمال.

تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 12 و 17 درجة وتكون في حدود 10 درجات بالمرتفعات الغربية.

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