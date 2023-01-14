اليوم: دخول الليالي السود

يمثل اليوم السبت 14 جانفي 2023، دخول الليالي السود استنادا للتقويم الفلاحي.

ومن المنتظر أن يتواصل خلاله هبوب الرياح القوية بالمناطق الساحلية والمرتفعات، أما البحر شديد الاضطراب باستثناء خليج قابس يكون مضطربا.

الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 16 و21 درجة وتكون في حدود 13 بالمرتفعات.

أجواء مغيمة جزئيا إلى كثيفة السحب بأقصى الشمال مع إمكانية أمطار ضعيفة ومحلية.

كلمات البحث :الليالي السود