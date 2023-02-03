اليوم: دخول فترة العزارة… ملامح الطقس فيها

يُمثّل اليوم الجمعة 3 فيفري 2023، دخول فترة العزارة استنادا للتقويم الفلاحي وأهم ملامح الطقس فيها استنادا لتجارب الاجداد هو المزاجية كمزاج الاعزب (او العزري بلغتنا العامية) اي إمكانية ان نعيش العديد من الاختلافات الجوية والاربع فصول خلال الـ24 ساعة.

بعض الأمطار المتفرقة والرعدية متوقعة هذا اليوم بالسواحل الشرقية وبالجنوب وتكون لها صبغة رعدية وبفاعلية أكبر نسبيا جنوب البلاد اثناء الليل، مع أجواء مغيمة جزئيا ببقيّة الجهات.

تكون الرياح معتدلة عموما وتصل سرعتها إلى 50 كلم/س بأقصى الشمال الغربي وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة، أما البحر متموج إلى مضطرب بمنطقة سرات وخليج قابس، قليل الاضطراب إلى متموج ببقية المجالات البحرية.

الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 14 و18 درجة، في حدود 10 بالمرتفعات، كما تصل إلى 20 بالبرمة وبرج الخضراء.

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