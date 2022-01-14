اليوم: دخول فترة الليالي السود.. وهذه مميزاتها

نستقبل اليوم الجمعة، أول أيام فترة الليالي السود بحسب التقويم الفلاحي حيث يكون فيها الطّقس شديد البرودة في النّهار و دافئا في الليل.

ويتميز طقس اليوم، بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة و تكون مؤقتا رعدية و أحيانا غزيرة بالمناطق الشرقية للوسط والجنوب مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة و مع هبوب رياح من القطاع الشمالي قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية و بالجنوب و ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق.

يكون البحر مضطربا فمحليا شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية و متموجا ببقية السواحل.

ستُسجل درجات ارتفاعا طفيفا و تتراوح القصوى بين 05 و 09 درجات بالمرتفعات الغربية و بين 10 و 14 درجة ببقية الجهات و تصل إلى 17 درجة بالجنوب الغربي.

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