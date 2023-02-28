اليوم: دخول فصل الربيع

يتميز طقس اليوم الثلاثاء، بطقس بارد نسبيا خلال الصباح وأمطار متفرقة ورعدية متوقعة بالشمال مع إمكانية تساقط البرد باماكن محدودة ثم تشمل تدريجيا بعض معتمديات الوسط الشرقي بعد الظهر، مع صحو مرتقب ببقيّة الجهات .

تتطلب شدة الرياح اليقظة قرب السواحل، أما النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب إلى هائج بالشمال.

انخفاض نسبي منتظر في الحرارة لتتراوح القصوى بين 9 و14 درجة بالشمال والمرتفعات وتكون بين 16 و23 ببقية المناطق.

ويُمثل اليوم الثلاثاء 28 فيفري دخول فصل الربيع استنادا للتقويم الفلاحي.

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