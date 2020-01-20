اليوم: رئيس الجمهورية يُعلن عن رئيس الحكومة المكلف

من المقرر أن يُعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الاثنين 20 جانفي 2020، عن الشخصية الأقدر على توّلي رئاسة الحكومة القادمة و ذلك وفقا لما ينص عليه الفصل 89 من الدستور.

وينص الفصل على أنه « في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيّام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر ».

وللتذكير فقد رفض مجلس نواب الشعب التصويت لفائدة حكومة الحبيب الجملي يوم 10 جانفي الجاري.

وكان رئيس الجمهوريّة قد التقى يوم السبت الماضي، 3 شخصيات مُقترحة من قبل عدد من الأحزاب السياسية لتولي منصب رئاسة الحكومة القادمة، و هُم محمد فاضل عبد الكافي، حكيم بن حمودة، و إلياس الفخفاخ.

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