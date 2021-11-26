اليوم: رياح تتطلب اليقظة

يتواصل اليوم الجمعة، صحو الأجواء ويكون الطقس مغيما جزئيا بأغلب المناطق مع إمكانية ضعيفة لنزول بعض الأمطار المحلية بأقصى الشمال.

تتطلب شدة الرياح اليقظة قرب السواحل والنشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري، أما البحر شديد الاضطراب إلى هائج بالشمال ومضطرب إلى شديد الاضطراب ببقية المجالات البحرية.

الحرارة في استقرار وتتراوح القصوى بين 16 و21 درجة وتكون في حدود 12 بالمرتفعات الغربية.

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