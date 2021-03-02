اليوم: رياح تصل إلى 60 كلم/س مع أمطار بهذه الجهات

يتميز طقس اليوم الثلاثاء، ببعض التغييرات، مع أمطار ضعيفة ومحلية قد تنزل بالوطن القبلي، بجهة الساحل وشمال ولاية صفاقس، ببقية الجهات أجواء مغيمة جزئيا.

ضباب محلي و خفيف قد يميز الساعات الأولى للنهار بالمنخفضات، أما الحرارة عموما دون تغيير وتتراوح القصوى بين 18 و23 درجة وتصل الى 25 بالبرمة وبرج الخضراء.

تتطلب شدة الرياح اليقظة قرب السواحل الشمالية حيث تتواصل سرعتها في مستوى 60 كلم/س، أما البحر شديد الاضطراب بالشمال ومضطرب ببقية المجالات البحرية.

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