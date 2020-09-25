اليوم: رياح تصل سرعتها إلى 90 كلم/س

تُعتبر أبرز عناصر طقس اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2020، شدة الرياح التي تصل سرعتها إلى مستوى 90 كلم/س، ويتطلب هذا العامل اليقظة قرب السواحل ، بالمرتفعات وبالجنوب حيث ترافقها دواوير رملية محلية.

وأصدر معهد الرصد الجوي تحذيرات بالنسبة للملاحة والصيد البحري، حيث يكون البحر شديد الاضطراب إلى شديد الهيجان بالشمال، مضطربا إلى شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية، مع إمكانية ظهور ضباب محلي بالمناطق الساحلية صباحا ومن ثم أجواء مغيمة جزئيا إلى كثيفة السحب مع أمطار بأقصى الشمال.

تكون الحرارة في استقرار وتتراوح القصوى بين 30 و35 درجة بالشمال والمرتفعات وبجهة الساحل، وتكون بين 36 و41 ببقية الجهات.

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