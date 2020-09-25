اليوم: رياح تصل سرعتها إلى 90 كلم/س

اخر تحديث : 25/09/2020

رياح

تُعتبر أبرز عناصر طقس اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2020، شدة الرياح التي تصل سرعتها إلى مستوى 90 كلم/س، ويتطلب هذا العامل اليقظة قرب السواحل ، بالمرتفعات وبالجنوب حيث ترافقها دواوير رملية محلية.
وأصدر معهد الرصد الجوي تحذيرات بالنسبة للملاحة والصيد البحري، حيث يكون البحر شديد الاضطراب إلى شديد الهيجان بالشمال، مضطربا إلى شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية، مع إمكانية ظهور ضباب محلي بالمناطق الساحلية صباحا ومن ثم أجواء مغيمة جزئيا إلى كثيفة السحب مع أمطار بأقصى الشمال.
تكون الحرارة في استقرار وتتراوح القصوى بين 30 و35 درجة بالشمال والمرتفعات وبجهة الساحل، وتكون بين 36 و41 ببقية الجهات.


Print This Post

كلمات البحث :;;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

ترك التعليق