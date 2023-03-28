اليوم: رياح قوية تتجاوز 70 كلم/س

تتواصل اليوم الثلاثاء 28 مارس 2023، الرياح القوية قرب السواحل وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة ومن المتوقع أن تتجاوز سرعتها مؤقتا 70 كلم/س في شكل هبات.

النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب.

أجواء قليلة السحب على كامل البلاد ومن المنتظر ان تتراوح الحرارة القصوى بين 17 و22 درجة بالشمال والمرتفعات والمناطق الساحلية وتكون بين 22 و27 درجة ببقية الجهات.

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