اليوم: رياح قوية تتجاوز 80 كلم/س وتحذيرات للملاحة والصيد البحري

يتواصل اليوم الأربعاء 29 ديسمبر 2021، هبوب الرياح القوية قرب السواحل وبالمرتفعات ومن المنتظر أن تتجاوز سرعتها مؤقتا 80 كل/س في شكل هبات.

النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر هائج إلى شديد الهيجان بالشمال، ومضطرب إلى شديد الاضطراب ببقية المجالات البحرية.

صحو نسبي منتظر مع بعض السحب قد تميز حالة السماء بأغلب الجهات وتكون أكثر كثافة بالشمال.

الحرارة في استقرار وتتراوح القصوى بين 15 و20 بالشمال والمرتفعات وتكون بين 19 و24 ببقية الجهات.

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