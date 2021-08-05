اليوم: رياح قوية تصل إلى 60 كلم/س

تكون الرياح اليوم الخميس 5 أوت 2021، قوية ومن المنتظر أن تتراوح سرعتها بين 40 و60 كلم/س قرب السواحل وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة، أما البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية ومتموج بالشمال.

انخفاض نسبي منتظر في الحرارة لتتراوح القصوى بين 31 و36 درجة بالمناطق الساحلية وتكون بين 37 و42 درجة داخل البلاد وتصل الى 46 بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي.

سحب قليلة بأغلب الجهات وتكون احيانا كثيفة بالمرتفعات بعد الظهر.

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