اليوم: رياح قوية تصل إلى 70 كلم/س

يتواصل اليوم الثلاثاء، هبوب الرياح القوية قرب السواحل وبالجنوب حيث تكون مثيرة للرمال والأتربة والغبار مما سيساهم في انخفاض لمدى الرؤية الأفقية ومن المنتظر أن تصل سرعتها القصوى إلى مستوى 70 كلم/س، أما النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب إلى هائج.

صحو مستمر خلال هذا اليوم ومن المنتظر أن تكون الأجواء مغيمة جزئيا بأغلب المناطق.

ارتفاع طفيف مرتقب في الحرارة حيث تتراوح القصوى بين 20 و25 درجة بالسواحل الشرقية وبالمرتفعات، بين 26 و32 ببقية الجهات وتصل إلى 34 بالبرمة وبرج الخضراء.

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