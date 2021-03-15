اليوم: رياح قوية تصل إلى 70 كلم/س مع أمطار متفرقة ليلا

يتواصل اليوم الاثنين 15 مارس 2021، هبوب الرياح القوية بالمناطق الساحلية حيث تصل سرعتها إلى مستوى 70 كلم/س، أما النشرات التحذيرية فسارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر هائج إلى شديد الهيجان بالشمال.

الحرارة دون تغيير و تتراوح القصوى بين 14 و19 درجة بالشمال والمرتفعات وتكون بين 19 و23 ببقية الجهات وتصل الى 25 بالجنوب الغربي.

ومن المنتظر أن تتكاثف بعض السحب بأغلب الجهات تدريجيا بالشمال مع أمطار متفرقة بأقصى الشمال ليلا.

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