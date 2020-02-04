اليوم: رياح قوية جدًّا تصل إلى 100 كلم/س

يتميز الوضع الجوي بداية من آخر نهار اليوم الثلاثاء و خلال يوم الغد الأربعاء 05 فبفري 2020، بهبوب رياح شمالية غربية قوية إلى قوية جدا بالشمال و الوسط حيث تتراوح سرعتها القصوى من 60 إلى 80 كلم/س و تصل مؤقتا 100 كلم/س في شكل هبات خاصة بالمناطق الساحلية و المرتفعات .

يكون البحر هائجا إلى شديد الهيجان بالشمال و خليج الحمامات و شديد الاضطراب ببقية السواحل.

كما يتميز الطقس بسحب عابرة بأغلب الجهات ثم تتكاثف تدريجيا بالشمال مع أمطار متفرقة أثناء الليل.

الحرارة في استقرار وتتراوح القصوى عامة بين 17 و 23 درجة بالشمال والمرتفعات الغربية وبين 23 و 28 درجة ببقية المناطق.

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