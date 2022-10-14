اليوم: رياح قوية مع أمطار رعدية بأقصى الشمال

يتميز طقس اليوم الجمعة، بأمطار متفرقة ورعدية ممكنة بأقصى الشمال وصحو متوقع ببقية الجهات.

وتُعتبر أبرز العناصر الجوية شدة الرياح بالمناطق الساحلية حيث تصل سرعتها إلى 60 كلم/س قرب السواحل الشمالية وبخليج الحمامات، أما البحر شديد الاضطراب إلى مضطرب بخليج قابس.

انخفاض طفيف مرتقب في الحرارة حيث تتراوح القصوى بين 21 و26 درجة بالشمال والمرتفعات وتكون بين 26 و30 درجة ببقية المناطق.

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