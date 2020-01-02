اليوم: رياح قوية مع أمطار رعدية والحرارة في استقرار

تعتبر شدة الرياح أبرز العناصر الجوية المميزة لليوم السبت 2 جانفي 2021، حيث تصل سرعة الرياح إلى مستوى 60 كلم/س قرب السواحل الشمالية وبخليج الحمامات، أما النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر هائج إلى شديد الاضطراب بالشمال وبخليج الحمامات ومتموج ببقية المجالات البحرية.

بعض الأمطار الرعدية ممكنة ببنزرت ونفزة، مع فترات مشمسة تتخللها سحب عابرة ببقية الجهات .

الحرارة في استقرار و تتراوح القصوى بين 12 و16 درجة وتكون في حدود 10 بالمرتفعات كما تصل إلى 18 ببن قردان والذهيبة.

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