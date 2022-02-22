اليوم: رياح قوية مع أمطار رعدية وانخفاض في الحرارة

تكون الرياح اليوم الثلاثاء، قوية ومن المنتظر أن تتراوح سرعتها بين 40 و60 كلم/س كما تصل إلى 90 قرب السواحل وتكون مثيرة للرمال والأتربة بالجنوب.

النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر هائج إلى شديد الهيجان.

أمطار متفرقة متوقعة بالشمال وتكون محليا رعدية وبفاعلية اكثر بأقصى الشمال، مع صحو مرتقب ببقية الجهات .

ستشهد درجات الحرارة انخفاضا مرتقبا حيث تتراوح القصوى بين 11 و17 درجة بالشمال والمرتفعات وتكون بين 18 و22 ببقية مناطق البلاد.

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