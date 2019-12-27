اليوم: رياح قوية مع أمطار متفرقة آخر النهار

يتميز طقس اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2019، بسحب عابرة بأغلب المناطق وتكون أحيانا كثيفة بالشمال مع بعض الأمطار المتفرقة آخر النهار وأثناء الليل بولايات الشمال.

تكون الريح شمالية غربية قوية من 40 إلى 60 كلم/س كما تصل مؤقتا إلى 80 كلم/س في شكل هبات قرب السواحل وبالمرتفعات ومعتدلة من 20 إلى 35 كلم/س ببقية المناطق، أما البحر متموج بخليج قابس وشديد الاضطراب ببقية السواحل.

انخفاض طفيف مرتقب في الحرارة حيث تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 17 و 22 درجة وتكون في حدود 14 بالمرتفعات الغربية.

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