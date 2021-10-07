اليوم: رياح قوية مع أمطار متفرقة بعد الظهر

يتميز طقس اليوم الخميس 7 أكتوبر 2021، بهبوب الرياح القوية بالشمال والمناطق الساحلية، كما أن النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب إلى هائج بالشمال وبخليج الحمامات ومضطرب بخليج قابس.

انخفاض نسبي منتظر في الحرارة لتتراوح القصوى بين 20 و24 درجة بالمناطق الغربية للشمال والوسط وبين 26 و32 ببقية الجهات.

سحب عابرة بأغلب الجهات وتكون احيانا كثيفة بالشمال مع امطار متفرقة تكتسي صبغة رعدية قرب السواحل بعد الظهر.

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