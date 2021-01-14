اليوم: رياح قوية مع ارتفاع طفيف في الحرارة

يتواصل اليوم الخميس 14 جانفي 2021، مع بداية السنة الفلاحية ودخول الليالي السود استنادا للتقويم الفلاحي، هبوب الرياح القوية بالمناطق الساحلية والمرتفعات خلال هذا اليوم حيث تصل سرعتها إلى مستوى 70 كلم/س، أما النشرات التحذيرية يتواصل سريان مفعولها بالنسبة للملاحة والصيد البحري.

يكون البحر شديد الاضطراب إلى هائج بالشمال وبخليج الحمامات ومضطرب ببقية المجالات البحرية.

ارتفاع طفيف متوقع في الحرارة لتتراوح القصوى بين 12 و16 درجة بالشمال والمرتفعات وتكون بين 14 و18 درجة ببقية الجهات.

سحب عابرة بأغلب الجهات وتكون أحيانا كثيفة بالشمال.

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