اليوم: رياح قوية مع ارتفاع في الحرارة

يتميز طقس اليوم الاثنين، برياح من القطاع الشرقي قوية سواء قرب السواحل أو المرتفعات أو بالجنوب مع دواوير رملية بالجنوب الغربي وتكون معتدلة ببقية المناطق، وبحر شديد الاضطراب على كافة المجالات البحرية ويكون محليا هائج بالشمال.

ستشهد درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا وتتراوح القصوى بين 20 و 24 درجة بالشمال و الوسط وتكون في حدود 18 درجة بالمرتفعات و بين 20 و 26 درجة بالجنوب و تصل إلى 28 درجة بالجنوب الغربي، مع أجواء قليلة السحب فمغيّمة جزئيا على كامل البلاد.

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