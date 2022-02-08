اليوم: رياح قوية مع انخفاض في الحرارة

يتميز طقس اليوم الثلاثاء، بهبوب رياح قوية تتطلب اليقظة، ومن المنتظر أن تصل سرعتها القصوى إلى مستوى 60 كلم/س قرب السواحل وبالجنوب حيث تكون مثيرة للرمال والأتربة.

وأكد المعهد الوطني للرصد الجوي أن التحذيرات متواصلة بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب.

بعض الأمطار المحلية ممكنة بأقصى الشمال مع سحب عابرة لا غير ببقية الجهات.

انخفاض نسبي مرتقب في الحرارة حيث تتراوح القصوى بين 13 و17 درجة بالشمال والوسط، وتكون في حدود 11 بالمرتفعات، وبين 17 و22 بالجنوب.

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