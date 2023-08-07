اليوم: رياح قوية والبحر شديد الاضطراب

يتميز طقس اليوم الاثنين، بسحب قليلة بأغلب الجهات.
وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 28 و 34 درجة بالشمال والمرتفعات والسواحل الشرقية وبين 35 و 40 درجة ببقية المناطق.
تكون الرياح قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق ثم تتقوى نسبيا أثناء اليل بالجنوب مع إمكانية دواوير رملية محلية.
يكون البحر شديد الاضطراب فمحليا هائج بالشمال وبخليج الحمامات و متموج فمضطرب بخليج قابس ومضطرب فشديد الاضطراب ببقية السواحل.
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.