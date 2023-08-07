اليوم: رياح قوية والبحر شديد الاضطراب

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رياح قوية والبحر شديد الاضطراب مازالت شدة الرياح اليوم الاثنين 22 جوان 2020، تتطلب اليقظة قرب السواحل حيث تصل سرعتها إلى ...

رياح قوية تصل إلى 50 كلم/س يتميز طقس اليوم الاثنين 5 جويلية 2021، بمجموعة من التغييرات، حيث تكون هناك رياح قوية متوقع ه ...

رياح قوية والبحر شديد الاضطراب يتواصل صباح اليوم الاثنين، هبوب الرياح القوية بالسواحل الشمالية والمرتفعات حيث تصل سرعته ...