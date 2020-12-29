اليوم: رياح قوية والحرارة في ارتفاع

يتميز طقس اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2020، بهبوب رياح قوية، حيث من المنتظر أن تصل سرعتها إلى مستوى 60 كلم/س بالمناطق الساحلية وبالجنوب وقد ترافقها دواوير رملية محلية.

تبقى النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب إلى هائج..

كما ستتميز الساعات الأولى للنهار بظهور الجليدة ومن ثم أجواء مشمسة تتخللها بعض السحب التي تتكاثف ليلا بالشمال مع أمطار ببنزرت ونفزة وطبرقة.

تكون الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 15 و20 درجة وتكون في حدود 12 بالمرتفعات.

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