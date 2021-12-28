اليوم: رياح قوية والحرارة في استقرار

يُعتبر هبوب الرياح القوية قرب السواحل أبرز العناصر الجوية المميزة لليوم الثلاثاء 28 ديسمبر 2021، مع نشرات تحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب إلى هائج بكافة المجالات البحرية.

كما يتميز طق اليوم ببعض الأمطار الضعيفة المحلية بأقصى الشمال، مع سحب عابرة عموما ببقية الجهات.

الحرارة في استقرار وتتراوح القصوى بين 16 و 20 درجة بالشمال والمرتفعات وتكون بين 20 و24 ببقية الجهات.

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