اليوم: رياح قوية والحرارة في استقرار

اخر تحديث : 28/12/2021

رياح

يُعتبر هبوب الرياح القوية قرب السواحل أبرز العناصر الجوية المميزة لليوم الثلاثاء 28 ديسمبر 2021، مع نشرات تحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب إلى هائج بكافة المجالات البحرية.
كما يتميز طق اليوم ببعض الأمطار الضعيفة المحلية بأقصى الشمال، مع سحب عابرة عموما ببقية الجهات.
الحرارة في استقرار وتتراوح القصوى بين 16 و 20 درجة بالشمال والمرتفعات وتكون بين 20 و24 ببقية الجهات.


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