اليوم: رياح قوية والحرارة في انخفاض

يتواصل اليوم الأربعاء 30 ديسمبر 2020، هبوب الرياح القوية بالمناطق الساحلية حيث تصل سرعتها إلى مستوى 60 كلم/س، أما النشرات التحذيرية فتبقى سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب إلى هائج بالشمال وشديد الاضطراب إلى مضطرب بالسواحل الشرقية.

وقد تتميز الساعات الأولى للنهار بظهور الجليدة بالمرتفعات والضباب المحلي بالمنخفضات، ومن ثم بعض السحب بأغلب الجهات وتكون احيانا كثيفة بأقصى الشمال مع خلايا رعدية ترافقها امطار متفرقة.

الحرارة في انخفاض نسبي وتتراوح القصوى بين 12 و17 درجة وتكون في حدود 10 بالمرتفعات وتصل إلى 19 بأقصى الجنوب الشرقي.

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