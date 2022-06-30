اليوم: صدور مشروع الدستور الجديد

من المنتظر أن يُنشر اليوم الخميس 30 جوان 2022، مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية موضوع الاستفتاء بأمر رئاسي، وفق ما نصت عليه الاحكام الاستثنائية المتعلقة باستفتاء 25 جويلية 2022 الواردة في المرسوم عدد 32 لسنة 2022.

وأبرز نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ماهر الجديدي في تصريح لإذاعة شمس اف ام أنه وخلال الساعات القليلة القادمة، من اليوم الثلاثاء سيصدر مشروع الدستور الجديد، مع مذكرة تفسيرية مصاحبة له.

وأوضح المتحدث بأن يومي 1 و2 جويلية سيكونان يومين لتحديد الموقف من مشروع الدستور الجديد، على أن تنطلق حملة الاستفتاء يوم 3 جويلية المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن عدد المشاركين في الاستفتاء هم 161 مشاركا، يتوزعون على 24 حزبا سياسيا و26 جمعية و 111 شخصا طبيعيا.

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