اليوم: ضباب كثيف والحرارة في استقرار

اخر تحديث : 26/02/2021

ضباب

تبقى ظاهرة الضباب اليوم الجمعة 26 فيفري 2021، بالشمال والمناطق الشرقية خلال الساعات الأولى للنهار ومن المنتظر أن يكون كثيفا بالمنخفضات والمناطق المجاورة للسدود و الغابات والاودية مما يتسبب في انخفاض مدى الرؤية الأفقية.
ودعا معهد الرصد الجوي إلى توخي الحذر بالنسبة لمستعملي الطريق وخصوصا في الطرقات السيارة، وتكون الأجواء بعد تقشعه قليلة السحب بالشمال والوسط و مغيمة جزئيا بالجنوب.
وتكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة سرعتها لا تتجاوز 30 كلم/س، أما البحر قليل الاضطراب إلى متموج بمنطقة سرات.
الحرارة في استقرار و تتراوح القصوى بين 16 و 21 درجة.


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