اليوم: طقس حار مع ظهور الشهيلي

اخر تحديث : 28/07/2020

طقس حرارة

تتواصل الأجواء اليوم الثلاثاء 28 جويلية 2020، حارة نسبيا بأغلب الجهات مع انخفاض طفيف بمعدل درجة متوقع خلال هذا اليوم لتتراوح الحرارة القصوى بين 32 و37 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وتكون بين 37 و42 ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي.
تكون الرياح معتدلة عموما وتصل سرعتها إلى مستوى 40 كلم/س قرب السواحل الشمالية وبالجنوب.. البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب بالشمال ، متموج بخليج قابس وقليل الاضطراب بخليج الحمامات.
طقس صاف الى قليل السحب.


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