اليوم: طقس ممطر مع رياح تتجاوز مؤقتا 70 كلم/س

يتميز طقس اليوم الاثنين 09 مارس 2020، بأمطار ضعيفة في الصباح بمناطق أقصى الشمال ثم سحب عابرة تتكاثف تدريجيا مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بعد الظهر بالشمال ثم تشمل الوسط آخر النهار ولاحقا الجنوب أثناء الليل مع تساقط البرد بأماكن محدودة.

تكون الريح من القطاع الغربي قوية نسبيا فقوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل ومعتدلة فقوية نسبيا من 20 إلى 40 كلم/س داخل البلاد وتتجاوز مؤقتا 70 كلم/س أثناء ظهور الخلايا الرعدية، أما البحر شديد الاضطراب بالشمال وشديد الاضطراب فمضطرب ببقية السواحل.

الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 14 و 19 درجة بالشمال والمرتفعات الغربية وبين 18 و 22 درجة ببقية المناطق.

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