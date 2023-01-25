اليوم: ظهور الجليدة مع أمطار متفرقة وبعض الثلوج

تتواصل اليوم الأربعاء، برودة الأجواء لتتراوح الحرارة القصوى بين 5 و12 درجة وتصل محليا الى 14 بالوسط الشرقي وبالجنوب.

ظاهرة الجليدة تميز الساعات الأولى للنهار غرب البلاد ومن ثم طقس تدريجيا كثيف السحب مع أمطار متفرقة بالجنوب ثم تشمل عددا من معتمديات الشمال والوسط الغربي اخر النهار وأثناء الليل.

إمكانية تساقط بعض الثلوج مطروحة بجبال مطماطة صباحا ثم المرتفعات الغربية للبلاد مساءً.

تكون الرياح معتدلة عموما وتصل سرعتها إلى مستوى 40 كلم/س بالجنوب، أما البحر مضطرب بخليج قابس وقليل الاضطراب ببقية المجالات البحرية.

كلمات البحث :أمطار;الجليدة;ثلوج;طقس