اليوم: عملية بيضاء بمحطة برشلونة حول تسيير الجولان بالنقل العمومي

تنظم وزارة النقل واللوجستيك بالتنسيق مع وزارة شؤون الشباب والرياضة اليوم السبت 2 ماي بداية من الساعة 11 صباحا بمحطة ساحة برشلونة بالعاصمة عملية بيضاء حول سبل تسيير الجولان على شبكات النقل العمومي للمسافرين وذلك بمشاركة منظمات الكشافة التونسية والمصائف والجولات والغرفة الفتية الاقتصادية التونسية

وتندرج هذه العملية في اطار محاكاة التدابير الوقائية التى تم اقرارها بمقتضى الاستراتيجية الوطنية للحجر الصحي الموجه المزمع تنفيذه بداية من تاريخ 4 ماي 2020 وذلك بهدف الحفاظ على صحة مستعملي النقل العمومي.

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