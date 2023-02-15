اليوم: عودة البعثة الطبية التونسية من سوريا

من المُنتظر أن تعود اليوم الأربعاء، إلى أرض الوطن البعثة الطبية التونسية التي توجهت يوم الأربعاء المنقضي إلى الجمهورية العربية السورية للمساعدة في عمليات إنقاذ أو انتشال جثث ضحايا الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا.

وتتكون البعثة من أطباء متطوعين مختصين في الطب الإستعجالي وجراحة العظام واخصائي نفساني إضافة إلى إطارات شبه طبية متطوعين مختصين في الإنعاش الطبي والتخدير والإستعجالي وإطارات وأعوان من الحماية المدنية وعدد من متطوعي الهلال الأحمر.

وكتب الطبيب بقسم الطب الاستعجالي بتونس سمير عبد المؤمن أحد أفراد البعثة على صفحته الرسمية بالفايسبوك صباح اليوم: « مع اقتراب عودتنا اليوم إلى أرض الوطن حان وقت الوداع، ما يتبقى من ذكريات هي تلك المحبة و التقدير للشعب السوري لتونس لا توصف و لا تقدر بثمن، يكفينا فخرا أنّ أول من دخل حلب من الخارج بعد 12 سنة من الحصار هم التونسيون و هذا يعاد و يكرر دوما مع كل لقاء.. إن شاء الله فتحنا بابًا لن يُغلق أبدا » .

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