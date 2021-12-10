اليوم: غيث نافع مع رياح قوية تصل إلى 80 كلم/س

يتواصل اليوم الجمعة، الغيث النافع شمال البلاد مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية ومن المنتظر ان تكون احيانا غزيرة بالسواحل الشمالية مع تساقط البرد بأماكن محدودة، وسحب عابرة بالوسط والجنوب.

يتواصل هبوب الرياح القوية ومن المنتظر ان تصل سرعتها إلى مستوى 80 كلم/س قرب السواحل وأثناء ظهور السحب الرعدية، والتحذيرات سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر هائج الى شديد الهيجان بالشمال.

ارتفاع طفيف متوقع في الحرارة لتتراوح القصوى بين 15 و19 درجة وتكون في حدود 13 بالمرتفعات.

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