اليوم: فتح التسجيل عن بعد لتلاميذ المرحلة الابتدائية بالمدارس العمومية

ستكون عملية التسجيل عن بعد بالنسبة إلى تلاميذ للمرحلة الابتدائية للنسة الدراسية 2023 ـ 2024 في موعدين اثنين وفق ما أفادت به وزارة التربية اليوم الخميس في بلاغ لها.

وينطلق الموعد الأول اليوم الجمعة انطلاقا من الساعة منتصف النهار وتتم فيه إعادة فتح باب التسجيل بالنسبة إلى التلاميذ الجدد للسنة الأولى بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة.

كما يهم هذا الموعد تأكيد التسجيل بالنسبة إلى التلاميذ من السنة الثانية إلى السنة السادسة والراسبين بالسنة الأولى بالمدارس البتدائية العمومية.

أما الموعد الثاني فينطلق يوم الاثنين 28 أوت الجاري على الساعة منتصف النهار ويخص المدارس الابتدائية الخاصة من السنة الثانية إلى السنة السادسة باتباع المرحلتين التاليتين:

ـ التسجيل على الموفع عبر الرابط: www.inscription.education.tn

ـ استخلاص معلوم الترسيم باستعمال المحافظ الالكترونية، بطاقات الدفع البنكية أو البريدية أو عبر رصيد الهاتف الجوال باستعمال الرمز #181*

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