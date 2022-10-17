اليوم: فتح باب إيداع الترشحات لانتخابات أعضاء مجلس الشعب

يُفتح باب إيداع الترشحات لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب اليوم الاثنين 17 أكتوبر 2022 على الساعة الثامنة صباحا ويغلق يوم الاثنين 24 أكتوبر 2022 على الساعة السادسة مساء.

وجدير بالذكر بأن مطالب الترشّح تُقدّم بصفة شخصية أو من ينوب المترشح بمقتضى توكيل معرف عليه بالإمضاء

وتخضع عملية البتّ في الترشّحات قبل إصدار القرارات الخاصة بها إلى التثبت من توفر الشروط اللازمة من المترشحين والتثبت من صحة التزكيات والبت في المطالب بعد استيفاء طلبات استكمالها وتصحيحها.

وتبت هيئة الانتخابات في مطالب الترشح في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ ختم الترشّحات.

تتولى الهيئة الفرعية للانتخابات إعلام المترشح بقرارها في اجل لا يتجاوز 24 ساعة من تاريخ صدوره بأي وسيلة تترك أُثرا كتابيا، وفي حالة الرفض يكون الرفض معللا إما لتقديم مطلب الترشح بعد انقضاء الأجل القانوني أو خلو المطلب من التنصيصات الوجوبية أو عدم إٍرفاقه بالوثائق المطلوبة أو عدم استيفاء شروط الترشح.

جدير بالذكر بانه يُمكن سحب الترشحات قبل الإعلان عن أسماء المترشّحين المقبولين نهائيا أو سحبها في أجل أقصاه 15 يوما قبل انطلاق الحملة الانتخابية، ولا يكون لمطلب سحب الترشح المُقدّم بعد الإعلان عن أسماء المترشّحين المقبولين نهائيا أي أثر قانوني.

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