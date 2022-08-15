اليوم: قافلة تضامنية مع رئيسة بلدية طبرقة

إنطلقت، صباح اليوم الإثنين، قافلة تضامنية مساندة لرئيسة بلدية طبرقة من تونس العاصمة باتجاه مقر المحكمة الإبتدائية بطبرقة ثم امام مقر بلدية الجهة بتنظيم من الجامعة الوطنية للبلديات.

وأرجع رئيس الجامعة الوطنية للبلديات عدنان بوعصيدة تنظيم القافلة للدفاع عن رئيسة بلدية طبرقة على إثر بطاقة الإيداع بالسجن ضد رئيسة بلدية طبرقة .

و اعتبر بوعصيدة أن ملف القضية يخلو تماما من أي صبغة جزائية وأن التهمة الموجهة لرئيسة بلدية طبرقة تهمة كيدية لا سند واقعي وقانوني لها .

وكانت الجامعة قد اعتبرت في بيان سابق لها، أن إستسهال بعض القضاة لإصدار بطاقات إيداع ضد رؤساء البلديات في الفترة الأخيرة صار أمرا خطيرا و تهديدا واضحا لضرب مسار اللامركزية.

وللتذكير فقد أصدر قاضي التحقيق الثالث بالمحكمة الابتدائية بجندوبة مؤخرا، بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيسة بلدية طبرقة بولاية جندوبة، امال علوي، بشبهة « استغلال موظف عمومي او شبهه صفته لإستخلاص فائدة لا وجه لها بنفسه أو لغيره أو للاضرار بالادارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة او الحاق الضرر » .

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