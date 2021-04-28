اليوم: قرارات جديدة لمجابهة كورونا

تعقد اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا اليوم الأربعاء 28 أفريل 2021، ندوة صحفيّة على الساعة منتصف النهار ونصف للإعلان عن قرارات جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجدّ.

وكانت الناطقة الرسمية باسم اللجنة العلمية لمجابهة كورونا جليلة بن خليل قد أكدت في تصريح صحفي، أن اللجنة العلمية درست جميع الفرضيات على غرار فرض حجر صحي شامل وغلق الحدود البرية والبحرية والجوية وتقليص فترة حظر الجولان لتعود إلى الساعة السابعة مساء للجميع وإعلان حالة طوارئ صحية.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت مساء الثلاثاء، تسجيل 92 حالة وفاة جديدة بفيروس « كورونا » ليرتفع العدد الجملي للوفيات منذ ظهور الوباء إلى 10444 وفاة.

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