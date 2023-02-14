اليوم: قرة العنز.. حالة الطقس فيها

يتميز طقس اليوم الثلاثاء، بضباب محلي بالمنخفضات قد يميز الساعات الأولى للنهار إضافة إلى الجليدة بالمرتفعات الغربية ومن ثم سحب عابرة بأغلب الجهات تكون احيانا كثيفة بالجنوب الشرقي مع بقايا امطار ممكنة.

تكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة والبحر قليل الاضطراب.

تتراوح الحرارة القصوى بين 12 و17 درجة وتكون في حدود 10 بالمرتفعات.

وللتذكير فإن اليوم الثلاثاء 14 فيفري يمثل قرة العنز استنادا للتقويم الفلاحي وعادة ما تزامن هذا التاريخ وفق تجارب الاجداد بموجات برد تتسبب في خسارة لفصيلة الماعز التي لا تقوى على تحمله لنحافتها فكانت بمثابة حرب عليها ولهذا سميت بهذا الاسم .

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