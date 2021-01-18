اليوم: لجنة الصحة بالبرلمان تستمع إلى عدد من وزراء الصحة السابقين

تعقد اليوم الاثنين 18 جانفي 2021، لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية على الساعة الـ11 صباحا جلسة استماع إلى عدد من وزراء الصحة السابقين بالمسنى الفرعي لمجلس نواب الشعب وذلك لتقييم التدابير المتعلقة بمجابهة فيروس كورونا والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول إجراءات اقتناء التلاقيح .

كما تنعقد لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام ابتداء من الساعة التاسعة صباحا جلسة استماع إلى هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية بخصوص تقرير بحث نهائي حول الصفقات المبرمة بين الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وشركة » VALIS »

من جهة أخرى، تلتئم اليوم الاثنين، ابتداء من الساعة الثانية عشر ظهرا، جلسة استماع من قبل لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام لهيئة الرقابة العامة للمالية بخصوص تقرير نهائي حول مراقبة بعض طلبات العروض على مستوى الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات.

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