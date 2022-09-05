اليوم: لقاء بين الطبوبي ورئيسة الحكومة

أعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في تصريح إعلامي على هامش افتتاح المؤتمر الجهوي للاتحاد الجهوي للشغل بنابل اليوم الاثنين، أن لقاء سيجمعه بعد ظهر اليوم برئيسة الحكومة نجلاء بودن لحلحلة الوضع على مستوى المفاوضات الاجتماعية والزيادة في الاجور، وتمكين الوفد المفاوض من الاجتماع مجدّدا للتوصل الى اتفاق .

وشدد الطبوبي على أن « حبل الود لم ينقطع مع الحكومة وأن هناك مساع لإيجاد حلول »، مؤكدا أن البلاد تمر بوضع دقيق مرتبط بوضع عالمي لا يمكن التغلب عليه إلا بالتضامن الوطني.

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