اليوم: مؤشرات خلايا رعدية بالشمال والوسط مرفوقة بأمطار

يتميز طقس اليوم الأربعاء، بارتفاع طفيف مرتقب في درجات الحرارة حيث تتراوح القصوى بين 32 و 37 درجة قرب السواحل الشمالية والمرتفعات و بين 38 و 43 درجة ببقية المناطق مع ظهور الشهيلي.

كما تتواصل مؤشرات ظهور الخلايا الرعدية بالشمال و الوسط و تكون مرفوقة بأمطار مع إمكانية تساقط برد بأماكن محدودة.

مازالت سرعة الرياح تتطلب نصيبا من الحذر قرب السواحل الشرقية حيث تكون قوية نسبيا هناك، وتكون ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، بحر مضطرب بالسواحل الشرقية و متموج فقليل الاضطراب بالشمال.

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