اليوم: مخلوف يمثل أمام القضاء العسكري

يمثل النائب المجمد ورئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف اليوم الخميس، أمام الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية الابتدائية الدائمة.

ويُواجه مخلوف تهما تعلق بالاعتداء على امن الدولة الخارجي بإفشاء سر من اسرار الدفاع الوطني وإعطاء الإرشادات المتعلقة بسير التتبعات و المرافعات لدى محاكم القضاء مع نسبة امور غير حقيقية لموظف عمومي دون الإدلاء بما يفيد .صحة ذلك

كما وُجّهت لمخلوف تهمة هضم جانب موظف عمومي حال مباشرته لوظيفته بالقول والتهديد مع المس من كرامة الجيش الوطني ومعنوياته.

يُشار إلى أن مخلوف يُواجه بطاقتا إيداع بالسجن الأولى بخصوص واقعة المطار والثانية تتعلق بما دار بينه وبين أحد القضاة برواق المحكمة العسكرية.

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