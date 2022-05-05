اليوم: مسيرة للصحفيين التونسيين تحت شعار «الدفاع عن حرية الصحافة»

تُنظّم النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الخميس 05 ماي 2022، مسيرة « حرية الصحافة » انطلاقا من مقر النقابة في شارع الولايات المتحدة الامريكية في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة على الساعة الحادية عشر صباحا 11.00 .
وسيُشارك في المسيرة الصحفيون العاملون بالإعلام العمومي والخاص والمصادر والجمعياتي، وناشطات ونشطاء المجتمع المدني وكل المدافعين على حرية الصحافة والتعبير .
كلمات البحث :الصحافة;مسيرة للصحفيين
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