اليوم: مسيرة وطنية « دفاعا عن استحقاقات ومكاسب قطاع النقل »

تُنظم الجامعة العامة للنقل اليوم الأربعاء 30 نوفمبر الجاري، مسيرة وطنية لقطاع النقل تحت شعار: « مسيرة الصمود والثبات » وذلك دفاعا عن استحقاقات ومكاسب القطاع ومطالب الأعوان المادية والمهنية والمعنوية المشروعة.

ومن المنتظر أن تنطلق المسيرة من أمام المقر المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل في إتجاه مقر وزارة النقل بـ « مونبليزر » وسيتحدد على ضوء هذه المسيرة موعد تنظيم الإضراب القطاعي للنقل، الذي اقرته الهيئة الإدارية القطاعية.

وتُطالب الجامعة بمنحة متابعة الخدمات والسلامة بقطاع النقل بالإضافة إلى النظام الأساسي الخاص بمراقبي النقل البري وتنفيذ الاتفاقيات الممضاة بين وزارة النقل ورئاسة الحكومة والنقابة منذ أكثر من سنتين.

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